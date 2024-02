Albenga 2024, Vaccarezza: “Grazie alla Lega per aver scelto Podio, ora cdx unito per la vittoria. E io non mi candido alle europee”

Albenga. L’occasione in cui Angelo Vaccarezza annuncia che non si candiderà alle elezioni europee di giugno è la celebrazione (ad Albenga) degli 81 anni della Battaglia di Nikolayewka, che ogni anno vede la presenza degli alpini, di autorità civili e militari a ricordare il sacrificio degli alpini.

Ai microfoni di IVG.it Vaccarezza smentisce la sua candidatura. Bocca cucita invece, sui movimenti tellurici in Forza Italia, partito in cui ormai è prossimo ad entrare, e non una parola sull’addio di Marco Melgrati al ruolo di coordinatore provinciale, un fulmine a ciel sereno conclusosi con la sua sostituzione e con la nomina, da parte del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, di Luigi Pignocca a commissario provinciale.

