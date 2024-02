Arriva Nave Vulcano: task force della Croce rossa per accogliere i feriti di Gaza

Una task force di elevata professionalità della Croce Rossa, formata da un totale di 45 volontari, sarà impegnata domani in porto fin dalla prima mattina per l’accoglienza e il trasporto presso le strutture sanitarie dei 60 tra bambini palestinesi e i loro accompagnatori che sbarcheranno da Nave Vulcano. In coordinamento con la Prefettura, i Ministeri competenti, la Croce Rossa Nazionale e della Liguria, la Croce Rossa spezzina sarà in campo con 12 volontari, tra cui anche un medico, due ambulanze, un’automedica e un pullmino per trasportare i rifugiati all’ospedale Gaslini di Genova.

“Ringrazio fin d’ora i nostri volontari che anche in questa occasione si sono subito mobilitati rispondendo alla chiamata delle autorità competenti – commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – In porto arriveranno anche ambulanze CRI da fuori regione: saranno coinvolti dall’Emilia i Comitati di Loiano, Bologna, Medicina e Lizzano in Belvedere, dalla Lombardia la Croce Rossa di Milano, dalla Toscana Lucca, Firenze e Bagno a Ripoli e dalla Liguria Genova e Follo, per il trasporto dei bambini palestinesi e dei loro accompagnatori agli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze e Buzzi di Milano, oltre al Gaslini di Genova. In totale si mobiliteranno 45 volontari tra autisti, soccorritori, coordinatori, medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali, con 16 mezzi tra ambulanze, automediche e minivan”.

