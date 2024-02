Paura questa mattina per una famiglia rimasta coinvolta in un incidente stradale. Madre, padre e tre figli minori tra gli 11 e i 5 anni viaggiavano a bordo della proprio auto in direzione Genova, sulla A12 alla galleria Madonna del Poggiolo, quando per dinamiche in fase di accertamento il mezzo si è ribaltato poco prima delle 7.30. Grande mobilitazione di mobili e mezzi. Nonostante la situazione tutti gli occupanti sono rimasti praticamente illesi. Vista la dinamica l’intera famiglia, originaria di Roma, è stata accompagnata in Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e la Pubblica assistenza di Brugnato che ha provveduto a raggiungere, in codice giallo, il Sant’Andrea della Spezia.

L’articolo Auto si ribalta in A12: famglia con tre bimbi finisce in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com