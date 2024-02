Bioblitz alla Venere azzurra, una mattinata tra scienza e pulizia

Ieri mattina alla Venere azzurra BIOBlitz di monitoraggio costiero e di pulizia della spiaggia lericina, evento organizzato e promosso dal progetto Percorsi nel Blu-EU Blue School dell’Istituto comprensivo 2 “Rita Levi-Montalcini” La Spezia-Porto Venere, scuola capofila del progetto e membro della Rete europea delle Blue schools. Al BIOBlitz hanno partecipato un gruppo di 36 cittadini-scienziati formato da studenti, famiglie e docenti della scuola secondaria “2 Giugno”, volontari delle associazioni e studenti del Liceo scientifico delle Scienze applicate del “Capellini-Sauro” e del Liceo linguistico “Mazzini”, coinvolti per il percorso formativo di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

I partecipanti, adeguatamente formati e muniti di quadrati di campionamento, linee guida per il riconoscimento e protocolli operativi, sono stati coinvolti nelle operazioni di classificazione e registrazione delle specie marine spiaggiate e dei rifiuti e nelle fasi di pulizia della spiaggia. Ad accompagnare i partecipanti nella raccolta e validazione dei dati, lo staff di biologi e operatori di Percorsi nel Blu, impegnato in un lavoro di squadra insieme ai volontari di Blue Life, Amici dell’Isola del Tino, Life on the Sea, le associazioni partner del progetto.

A supporto delle operazioni di pulizia della spiaggia ha partecipato anche Acam Ambiente, che ha permesso lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali di plastica.

Questa terza iniziativa di citizen science costiera è inserita all’interno di un programma

operativo più ampio e a lungo termine, che comprende sia attività di alfabetizzazione all’oceano, che di ricerca partecipata ed interventi di pulizia dei siti costieri situati all’interno del Santuario dei Cetacei Pelagos, più precisamente nel settore del Levante Ligure ed Alto Tirreno.

La missione di questo programma educativo e scientifico, diretto e coordinato da Erika Mioni,

docente dell’IC 2 e biologa responsabile del progetto Percorsi nel Blu- Blue School, è supportata

dalla Rete del progetto dell’IC2.

Dai promotori il ringraziamento per il patrocinio ai Comuni della Spezia, di Lerici, Porto Venere e Sarzana, a Cnr-Ismar, Rete WEEC Italia, Il Pianeta Azzurro (media partner), Lions Club La Spezia degli Ulivi, Consolato Generale della Repubblica Dominicana di Genova; quindi il ringraziamento per la partnership-Blue School: Istituto d’istruzione superiore “Capellini – Sauro”, Liceo linguistico “Mazzini”; Acam Ambiente- Gruppo Iren; e il ringraziamento alle associazioni Blue Life, Life on the Sea, Amici dell’Isola del Tino, Club Alpino Italiano – CAI sez. della Spezia, Il Cantiere della Memoria, Astrofili Spezzini e Patres et Madres.

