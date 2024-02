Bit di Milano, l’assessore regionale allo sport Ferro presenta i Campionati Italiani ed Europei di scherma

Liguria. “La scherma sarà assoluta protagonista del panorama sportivo ligure nel 2024 e nel 2025. Siamo infatti entrati in un biennio davvero importante per il nostro territorio, grazie alla nomina di Genova a Capitale Europea dello Sport 2024 e della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025”. Così l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro, alla BIT di Milano per la presentazione dei Tricolori 2024 e degli Europei 2025 di scherma.

“In questo scenario si inseriscono proprio le grandi manifestazioni della scherma italiana e internazionale: i Tricolori nel 2024, riservati a Cadetti e Giovani, e gli Europei 2025, primo evento internazionale dopo i Giochi Olimpici di Parigi”.

» leggi tutto su www.ivg.it