Calcio/ Sestri, impresa a Sassari: Torres battuta grazie a un rigore di Pane

Grazie a un rigore realizzato da Pane al 42’ il Sestri Levante fa l’impresa e sbanca il Sanna di Sassari con il risultato di 0-1 contro la Torres: i corsari spezzano l’imbattibilità casalinga della formazione allenata da Grego che durava dal 5 marzo scorso.

Tre punti che fanno morale per i rossoblu che di fronte a una compagine in lotta per la promozione hanno sfruttato al meglio gli spazi concessi. Una partita da due volti divertente nel primo tempo: doppia occasione per i padroni di casa tra l’11 e il 14’ con Anacoura protagonista. Poi è il Sestri a mettere i brividi alla retroguardia sarda prima con Parlanti che manda alto di testa e poi con Omoregbe che impegna Zaccagno. Nel finale Mastinu atterra Podda: dal dischetto va Pane che infila il portiere e fa 0-1.

