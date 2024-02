“Calo richieste cassa integrazione e aumento occupati confermano vitalità territorio”

“Sono dati importantissimi quelli maturati nella nostra provincia riguardo all’occupazione; l’importante decremento delle richieste di cassa integrazione e il contestuale incremento degli occupati, fanno della nostra provincia la più virtuosa della Liguria e soprattutto confermano la vitalità che caratterizza il nostro territorio. Se l’occupazione a livello nazionale sta segnando numeri considerevoli grazie alle politiche del Governo Meloni, i numeri della nostra città sono un’attestazione del buon lavoro svolto dall’amministrazione nel coinvolgere e agevolare le imprese locali in tutti i settori, con quello turistico/ricettivo a fare da traino con numeri in forte crescita per aziende e occupati”. Così in una nota Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia e vice sindaco e assessore al Turismo del Comune della Spezia. “Proprio in questi giorni l’istituto di ricerca Demoskopika ha attestato l’Italia al primo posto nella classifica generale della reputazione turistica tra tutti i paesi europei – prosegue Frijia -. Si tratta di una grande notizia, indice di qualità sempre maggiore nei servizi, nell’accoglienza e nella reputazione sui social; l’obiettivo della nostra amministrazione è confermare questo trend nazionale accrescendo sempre più quantità e qualità dell’offerta del nostro territorio, ricco di borghi di mare e montagna fra enogastronomia, cultura e turismo religioso. Il nostro lavoro prosegue e nuove iniziative sono già in programma”.

