Camogli: detriti del “Golfo Paradiso”, è arrivato il sequestro penale

Ora l’area dell’ex salone del ristorante “Golfo Paradiso”, situato in posizione magnifica a Camogli sulla spiaggia prossima alla basilica e crollato a seguito di una mareggiata, è stata posta sotto sequestro penale (articolo 354 del Codice di procedura penale). A porre i sigilli l’ufficio circondariale della Capitaneria di porto per conto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “In pratica – spiega il sindaco Giovanni Anelli – la presenza delle macerie costituisce un pericolo per la sicurezza e il titolare deve provvedere alla loro rimozione”.

I concessionari dell’area tuttavia hanno già rinunciato ad un’ulteriore gestione e il Comune attende che il governo chiarisca la normativa che riguarda la Bolkestein per decidere sul futuro dell’area, molto ambita. Il ristorante “Golfo Paradiso” potrà avere un’area esterna al locale, lato monte, per sistemarvi alcuni tavolini.

» leggi tutto su www.levantenews.it