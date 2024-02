Chiavari: “Borghi di Liguria tra luci e ombre” allo spazio Casoni

Da Maria Rosa Razeto, Club Le arti si incontrano

P er il nostro Club “Le arti si incontrano” il 2024 sarà un anno “laborioso” come da quando siamo ripartiti dopo il lockdown. Diversi i progetti pronti e altri in via di definizione. Il primo in ordine di tempo con il patrocinio del Comune di Chiavari “Borghi di Liguria tra luci e ombre”

Non finiscono mai gli scorci e i paesaggi che sorprendono in Liguria, per bellezza e particolarità. Tra ulivi, lecci, speroni rocciosi e baie incantevoli, sorgono graziosi paesini con architetture caratteristiche, carruggi suggestivi, porticcioli romantici e osterie golose. Sono i luoghi in cui si possono apprezzare tutte le sfumature del territorio, la sua storia, i suoi prodotti e la vivacità di chi lo abita.