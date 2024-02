Chiavari: segni di pace tra Comune e Duferco, dopo lo stadio il Cantero?

E’ inverno, ma sotto i portici del “carruggio” a Chiavari ci si può incontrare e scambiare qualche opinione tra pensionati attenti a ciò che accade in città. Qualcuno dice che siano i cortei, le fiaccolate, le preghiere e forse addirittura gli inviti di Papa Francesco alla Pace. Ma la guerra tra Comune e Comitato contro il depuratore in colmata ad oggi non è scoppiata. E c’è chi, parlando di clima distensivo, ricorda che dopo la minaccia di lanciare missili nel cielo cittadino, si sia giunti ad un accordo tra Comune e Virtus Entella per la gestione dello stadio. Ora un nuovo segnale di pace, tenuto fino ad oggi nascosto dalle rispettive diplomazie. Duferco presenterà alla Società Economica (sempre lieta di avere ricevuto in omaggio una fascia-giardino) il preventivo di spesa per riaprire, una volta acquisito dal Comune, il teatro Cantero. Un atto di generosità perché anche un preventivo ha un costo che avrebbe potuto sobbarcarsi il Comune attraverso i propri tecnici.

“Pare che sia un preventivo al risparmio – sogghigna e scherza un anziano – il sindaco Messuti ha iniziato a dire in tv che le poltroncine resteranno quelle originali del ventennio che magari spezzano i reni agli spettatori, ma non si piegano. Bisognerà andare a teatro portandosi un cuscino”. Scherzi a parte, la Duferco oltre il preventivo verserà i milioncini necessari a ridare sicurezza e decoro al teatro?

