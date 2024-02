Cinque Terre: boom di prenotazioni pasquali, quasi tutto esaurito

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Strutture quasi sold out alle Cinque Terre per il periodo di Pasqua. Secondo i numeri dei portali di prenotazione si evince, dalle poche proposte ancora presenti, che il week end pasquale sta andando molto bene per gli operatori del territorio. Le Cinque Terre possono contare infatti su un numero ridotto di hotel mentre gran parte dell’ospitalità è in affittacamere, b&b e locazione di appartamenti a uso turistico, inoltre si tratta di un territorio che accoglie soprattutto un turismo internazionale che ricerca quasi esclusivamente le proposte attraverso l’on line, pertanto i portali hanno la copertura pressoché totale dell’accoglienza”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Augusto Sartori smentiscono le notizie del consigliere Davide Natale e del Secolo XIX riguardanti un picco di disdette dei turisti alle Cinque Terre a causa dell’aumento tariffario dei treni. Notizie che risultano prive di fonti ufficiali (a meno che per fonte sui dati turistici si intenda il capo dell’opposizione al governo regionale) e di alcuna verifica. Le camere, inoltre, come facilmente verificabile, hanno tariffe non propriamente economiche, prezzi giustamente in linea con una delle destinazioni più desiderate al mondo. Tariffe che mai hanno scoraggiato i turisti che da ogni parte del mondo vogliono visitare queste nostre perle. “Per fortuna -concludono Toti e Sartori- mentre alcuni giornali locali riprendono le dichiarazioni dell’opposizione in modo totalmente acritico, altri giornali prestigiosi come Forbes indicano le Cinque Terre come tra le sette mete preferite da visitare in Italia in primavera. Siamo certi che andrà proprio così”.

