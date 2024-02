Città di Savona a -7 dalla vetta. Biffi: “Contro di noi le piccole danno tutto: Old Boys perderà domenica”

Il Città di Savona non va oltre alle 0 a 0 contro l’Old Boys Rensen. La squadra nonostante vanti un reparto avanzato di livello assoluto per la categoria fatica a trovare la via del goal. Un solo punto nelle ultime due gare contro squadre impelagate in zona plaayout. Score che fa scivolare gli striscioni a -8 dalla capolista Albissole, che al contrario continua a realizzare caterve di reti.

“Abbiamo battuto più di 20 corner e non siamo riusciti a fare goal. Secondo me c’era un rigore ma l’arbitro ha dovuto valutare da solo. Siamo una squadra che fa fatica a fare goal, basta vedere i numeri stagionali alla casella reti realizzate. Tutti contro il Savona giocano contro il coltello tra i denti, come dimostra il Lido Square che poi ha perso contro l’Olimpic. Visto il blasone dobbiamo lottare più degli altri”.

» leggi tutto su www.ivg.it