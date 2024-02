Flat tires

C’è un sole pallido a metà della mattina invernale, ma nel Mediterraneo è con evidenza efficace per chi lo sa vedere, lo sa sentire amico per qualsiasi cosa faccia, per forza o per amore. La donna e l’uomo sono usciti dal medesimo luogo di lavoro approfittando di una pausa, e concordano nel dirigersi verso il bar elegante a tre minuti di cammino, di fronte alla scuola, dall’altra parte della piazza. Scelgono, nonostante il freddo più frizzante che pungente, un tavolino esterno: per mantenere su di sé quel sole, per avere la luce naturale quando si guardano, per non parlare mentre altre persone parlano non lontano e altre ancora al chiuso ascoltano i loro discorsi. Riguardo al mettersi in vetrina agli occhi altrui come – ovviamente – amanti: chissenefrega.

“brindiamo con un prosecchino?” la donna guarda l’uomo perplessa

