Il buon senso del dialogo

Nel caso di una incomprensione sorta durante una relazione di dialogo, è possibile, attraverso un chiarimento atteso e preteso da una sola parte risolvere, appianare detta incomprensione e riconciliare gli animi degli interlocutori?

Il quesito luciferino ha una pratica risonanza quotidiana, poiché ogniqualvolta gli interlocutori non pre-vengono, o non disinnescano per tempo, taluni inneschi conflittuali, essi diventano contendenti e tramutano la relazione di dialogo in aggressione verbale, sulla falsariga dell’ impulso chisciottesco di scagliarsi e difendersi dal pericolo dei mulini a vento.

