La Cestistica lotta fino in fondo ma non riesce a riprendere Costa Masnaga

La Cestistica combatte fino alla fine ma non riesce a rimontare Costa Masnaga, che si aggiudica anche il secondo confronto stagionale col punteggio di 66-60. Bianconere che inseguono tutta la partita e si adeguano al ritmo incessante delle padrone di casa: ne esce un match gradevole anche se con imprecisioni da una parte e dall’altra. Chi sbaglia meno, però, soprattutto nelle fasi più calde, è la compagine lombarda, che scava il solco nel terzo quarto (+17) per poi vedersi quasi recuperata dalle ragazze di coach Corsolini, che negli ultimi due minuti e mezzo hanno anche avuto una manciata di chance per rimontare ulteriormente dal -7 (65-58), capitalizzando però soltanto due tiri liberi con Templari, per il -5 a pochi secondi dal termine della gara, che si è sviluppata ad elastico nella sua totalità: ogni qual volta la Cestistica compiva lo sforzo per riavvicinarsi, la CLV-Limonta rispondeva colpo su colpo, col distacco che oscillava tra le sei e le tredici lunghezze, prima della spallata decisiva del terzo periodo. Per le bianconere una sola giocatrice in doppia cifra per punti segnati, ovvero Léa Favre con 21 punti, mentre Silvia Colognesi ha catturato 15 rimbalzi. A seguito del risultato del match a Costa Masnaga, la compagine spezzina rimane ancorata al nono posto della classifica della A2 femminile/Gir.A a quota 14 punti, complice anche la sconfitta di misura del Teen Basket Torino a San Giovanni Valdarno. Il prossimo impegno sarà casalingo, domenica 11 febbraio al PalaMariotti, con la Cestistica che affronterà Empoli in quello che ormai è diventato un classico delle ultime stagioni.

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA 66-60 CESTISTICA SPEZZINA (20-15, 41-32, 60-43)

