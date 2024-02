La diocesi si prepara per la celebrazione della Giornata del malato

Domenica prossima 11 febbraio, ricorrenza della festa della Madonna di Lourdes, la Chiesa celebra la “giornata del malato”, indetta da san Giovanni Paolo II nel 1992, dopo un suo ricovero al policlinico “Gemelli” di Roma. In diocesi gli eventi previsti in questa circostanza sono due. Venerdì, alle 21, nella cripta della cattedrale di Cristo Re alla Spezia ci sarà una Veglia di preghiera, coordinata dall’ufficio diocesano di Pastorale della salute e presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Domenica, invece, alle 15, è prevista la consueta Messa presieduta dal vescovo nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta, dove un altare è dedicato proprio alla Vergine di Lourdes. Sia la cripta di Cristo Re sia la chiesa di Mazzetta consentono l’accesso alle persone malate e disabili, che sono invitate in modo particolare insieme ai loro familiari. Sono inoltre invitate a questi due eventi tutte le persone interessate ed in particolare quanti aderiscono alle associazioni di volontariato. Nei giorni successivi il vescovo farà visita alle persone malate degenti negli ospedali e in alcuni luoghi di cura del territorio diocesano. In occasione della Giornata di quest’anno Papa Francesco ha diffuso un proprio messaggio intitolato “Non è bene che l’uomo sia solo: curare il malato curando le relazioni”. Il messaggio del Santo Padre, il cui testo integrale si trovae nel sito internet vaticano, si ispira ad un passo del capitolo 2 del libro della Genesi.

