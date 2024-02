Luciano Pasquale, quattro anni in Fondazione: “Elargiti 11 milioni, ecco i progetti che mi hanno colpito di più”

Savona. Da quattro anni Luciano Pasquale è presidente della Fondazione De Mari, un mandato (comunque rinnovabile) che scade ad aprile. L’occasione giusta per tracciare un bilancio, visto che Pasquale parla raramente, e anche per ampliare il discorso ai problemi e alle prospettive di Savona (“Una bella signora un po’ trascurata, che fatica a mettere in evidenza le sue grandi potenzialità”).

Presidente Pasquale, che momento attraversa la Fondazione?

“Un buon momento. In 4 anni il patrimonio è cresciuto di sette milioni, ora ammonta a 120 milioni, a valore di mercato. Dal 2020 abbiamo elargito 11 milioni, di cui oltre tre nell’ultimo anno”.

