Pieve Ligure: Sagra della mimosa, il programma

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Ai blocchi di partenza la settimana in giallo, che ci condurrà da domani lunedì 5 febbraio fino alla giornata clou della Sagra della mimosa, domenica 11 febbraio per la 65a edizione di un’emozione che si ripete di anno in anno accompagnata dal profumo della mimosa del paese rivierasco. I volontari della Pro Loco di Pieve Ligure e tutti gli abitanti del Comune di Pieve stanno infatti portando gli ultimi ritocchi a un programma fittissimo di appuntamenti.

La Sagra della mimosa di Pieve Ligure, oggi alla sua 65ª edizione, coinvolge l’intero paese, che viene festosamente decorato in giallo e con rami di mimosa già dalla settimana antecedente l’evento, la cosiddetta ‘Settimana in Giallo’.

