Promozione, Celle Varazze-Ceriale va oltre il novantesimo. Villa: “Riferiremo errore tecnico, andava espulso Schirru”. Sansalone: “L’arbitro ha confermato l’intenzione di espellere Colombo”

Ceriale. Gli uomini di Brignoli hanno battuto quelli di Monteforte per due reti a zero. I gol di Secco e Agate hanno fatto gioire il Ceriale ed il Celle Varazze è uscito dal Merlo con parecchia arrabbiatura.

Non tanto per il risultato, che li fa superare dalla Sestrese e allontanare dalla San Francesco Loano, quanto per un episodio arbitrale particolarmente contestato. Al quattordicesimo del secondo tempo, il direttore di gara ha dato un cartellino rosso a Colombo perché, secondo lui, aveva trattenuto per la maglia Piu al limite dell’area. Un espulsione contestata ma che, secondo i varazzini, si espande anche all’assegnazione del cartellino: sarebbe stato Schirru, il numero cinque, e non il numero due.

