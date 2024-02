Rapallo: “Monumento al cane e cimitero degli animali in assoluto degrado”

Come tutti sappiamo pochi giorni fa è stata inaugurata una statua che rappresenta un cane, il cane di un ex Senatore legato all’Amministrazione di Rapallo. L’inaugurazione è stata preseduta da molte autorità politiche, compreso il Sindaco e il Presidente della Regione Liguria. Partendo dal presupposto che tutti noi amiamo gli animali, questa statua rappresenta l’ipocrisia della politica cittadina al massimo livello. Questo lo affermiamo perché forse non tutti sanno che a Rapallo esiste il cimitero dei cani più antico d’Europa oggi esistente, in completo stato di abbandono e degrado. Risale ai primi anni dell’800 e solo a Parigi pochi anni prima ne fu realizzato uno simile che venne successivamente demolito completamente.

Tutto inizió con la famiglia Molfino nel XIX secolo che lo realizzò per seppellire i cani di famiglia. Nella stessa zona esiste anche un piccolo anfiteatro realizzato precedentemente dalla famiglia Assereto, anch’esso completamente abbandonato. Questo oggi lo potremmo inaugurare come il monumento all’ipocrisia della politica e al degrado culturale della nostra città che calpesta i valori storici e le tradizioni. In questo servizio che abbiamo realizzato potete vedere ciò che è rimasto e che ci impegneremo a recuperare in caso i numeri in consiglio comunale ce lo consentiranno dopo le elezioni di giugno.