Sanità, mobilità e sicurezza tra i temi dell’incontro tra associazioni e sindaca Paganini

Confronto nei giorni scorsi tra Monica Paganini, sindaca di Arcola, e diversi rappresentati di realtà del territorio: Maurizio Carpanoni, Claudio Mentani eVincenzo Fasulo per lo Spi Cgil (Romito e Arcola), Carlo Canese per la Pubblica assistenza di Romito, Lanfranco Barboni per Isla, Stefano Tabone per la Mutuo soccorso, Tommaso Drovandi per la Croce Verde, Nelson Bertagna per l’Auser di Romito, Lucia Bonamini per il Gruppo donne Arcola.

“Un confronto ampio e largamente positivo sui temi della sanità, con condivisione sul progetto di presidio territoriale della salute, che prevede un servizio attivo di medicina di base che ricomprenda la prevenzione, le visite specialistiche, l’infermiere di famiglia i prelievi ecc.”, scrivono in un resoconto i rappresentati dei vari sodalizi. “Molto apprezzato – osservano ancora – il rapporto che il Comune ha instaurato con il distretto socio sanitario per inserire sul territorio una Ifoc (Infermiere di famiglia o comunità) per l’avvio di un percorso di azione/prevenzione verso le cronicità”. Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, evidenziano la “condivisione della riproposizione ad Atc della richiesta (già avanzata due volte) del collegamento diretto tra Arcola Ponte e Romito Magra, le maggiori frazioni del comune che da sempre dovrebbero essere collegate da un servizio diretto e non aggiuntivo. Valutata positivamente l’opzione di ricercare cofinanziamenti di aziende del territorio per sostenere le spese. Molto interessante l’iniziativa del Comune di organizzare una navetta tra il Piano di Arcola ed il Ponte”. Sempre a tema mobilità, “il sindaco – prosegue il resoconto – ha aggiornato sul processo avviato per trovare una mitigazione del problema del traffico pesante sull’Aurelia. A seguito dell’ultima riunione in Prefettura tra Comune, Anas, Salt e associazioni di categoria degli autotrasportatori, si è condiviso l’impegno a riconvocare il tavolo per valutare la proposta comunale delle fasce orarie di transito. Condivisa anche la linea di intervento presso il Ministero delle Infrastrutture per richiedere per la terza volta l’adeguamento del pedaggio autostradale tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano, oggi ancora gravato dell’ammortamento in tariffa dei lavori del collegamento con Lerici/La Spezia. Resta in corso di valutazione la possibilità di coinvolgere Anas per il superamento dell’ingolfamento del sottopassaggio di San Genisio. L’amministrazione ha inoltre avviato una campagna di controlli sui mezzi pesanti laddove possibile il loro stazionamento.”.

