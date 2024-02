Liguria. L’assessore regionale al turismo Augusto Sartori questa mattina a Milano per l’apertura della Bit, la Borsa internazionale del Turismo, importante manifestazione di carattere internazionale che quest’anno vede presenti oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi.

“Ho incontrato nuovamente il ministro Santanché, con cui sono costantemente in contatto, per illustrare gli ottimi risultati della Liguria ottenuti nel 2023 in termini di presenze turistiche”, ha affermato Sartori.

