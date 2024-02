Per la giornata di domani, lunedì 5 febbraio, l’assessore al Commercio del Comune di Sarzana, Luca Ponzanelli, propone un’assemblea aperta a tutti i commercianti sarzanesi. L’assemblea si terrà in Sala della Repubblica in due fasce orarie, per andare incontro alle esigenze di tutti: dalle 14 alle 16 e dalle 21 alle 23. “Un’occasione per discutere insieme della situazione attuale del commercio – spiega la presentazione dell’iniziativa – e condividere la programmazione del mandato, a qualche mese dal suo insediamento”.

L’articolo Sarzana, l’assessore Ponzanelli incontra i commercianti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com