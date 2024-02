Serie D, Albenga batte Fezzanese ed esce dal silenzio stampa. Virdis: “Agitazione? Siamo molto sereni”

Fezzano. La vittoria allo scadere dei bianconeri nello spezzino, grazie alla rete di capitan Venneri, fa tornare tre punti ad Albenga e i componenti societari ai microfoni.

Il direttore dell’area tecnica, Francesco Virdis, ha raccontato questi mesi di lavoro sotto traccia: “A cavallo di Natale abbiamo passato un momento delicato dove era necessario ricompattarci come gruppo e riorganizzarci. Il silenzio stampa era indicato per questo motivo. Abbiamo ridimensionato molto a livello di budget ma questo ci ha fatto perdere dei giocatori importanti che dobbiamo sempre ringraziare. Non li nomino tutti perché rischierei di dimenticare qualcuno. Ma devo dire a quelli che sono arrivati stanno dimostrando il loro valore. Sono molto contento di quello che sto vedendo. Il mister ha capito subito la situazione ed entrato in sintonia con tutti. Sono contento anche per lui per questa prima vittoria che si meritava dopo un mese di lavoro svolto ottimamente. Noi proseguiamo questo cammino in una situazione di classifica che non ci porta ad ansie di salvezza o obblighi di vittoria”.

