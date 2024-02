Dal Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara

In questi giorni l’IREN spa ha preso in consegna il cantiere per il depuratore in Ramaia (Sestri Levante). L’opera prevede la bonifica del terreno dove si ha intenzione di costruire il depuratore, luogo grandemente inquinato da metalli pesanti, e la costruzione del depuratore comprensoriale per tre comuni (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese).

» leggi tutto su www.levantenews.it