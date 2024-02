Spezia a Terni per far suo lo scontro diretto, Elia pronto al rientro

La serie B è e rimane il solito torneo privo di certezze e aperto ad ogni risultato dove la continuità è il fattore principale e i tanto sbandierati filotti di vittorie sono decisamente più rari rispetto ad altri tornei. Lo Spezia non è più ultimo in classifica ma questo miglioramento è davvero un dettaglio: le distanze fra le ultimissime rimangono minime e il gap rispetto a chi occupa le posizioni della salvezza diretta si amplia. Ci sono sei lunghezze di distanza da Pisa, Sudtirol, Bari e Sampdoria, peraltro tutte compagini che avrebbero avuto aspettative diverse da quelle per cui oggi stanno giocando.

Ecco perché lo stesso D’Angelo ha espresso un comprensibile rammarico per il pareggio di ieri, perché quel siluro di Jagiello deviato da Fulignati sull’incrocio dei pali se fosse finito in porta avrebbe significato molto di più dei due punti in classifica. E per questo lo Spezia deve andare a Terni con la forza di chi vuole fare proprio lo scontro diretto, anche in virtù di un periodo di sostanziale crescita nello spirito collettivo e in parte anche nel gioco.

