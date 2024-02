Tanco debutta e incassa i complimenti del Jardinero

Esordio in maglia Spezia ieri con il Catanzaro per Gregorio Tanco, difensore argentino di freschissimo arrivo in Liguria dal Banfield. Un debutto positivo, quello del classe 1999, subentrato al 69mo a Nikolaou. Per Tanco i complimenti social del connazionale Julio Cruz, indimenticato bomber in Serie A cresciuto nel Banfield come il neo aquilotto. “Felicitaciones por tu debut in Italia”, il messaggio su Instagram del Jardinero, che dopo gli esordi in verdebianco ha giocato e segnato con River Plate, Feyenoord, Bologna, Inter e Lazio.

