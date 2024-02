Turismo, Sartori: “Sedici milioni presenze frutto politiche volute e messe in campo da Fratelli d’Italia”

L’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori ha fatto tappa questa mattina a Milano per l’apertura della Bit, la Borsa internazionale del Turismo, importante manifestazione di carattere internazionale che quest’anno vede presenti oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi.

“Ho incontrato nuovamente il ministro Santanché, con cui sono costantemente in contatto, per illustrare gli ottimi risultati della Liguria ottenuti nel 2023 in termini di presenze turistiche – così Sartori in una nota – Le 16 milioni di presenze registrate nella nostra regione sono frutto delle politiche turistiche volute e messe in campo da Fratelli d’Italia, unico partito politico ad avere sempre creduto in questo comparto nonostante fosse considerato da tutti come ‘figlio di un Dio minore’ e che invece oggi vedono l’Italia primeggiare con grande soddisfazione di tutti”.

