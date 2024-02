Appuntamenti per tutta la settimana con l’Università della tera età di Lerici. Si parte martedì 6 febbraio fino a venerdì 9. Inoltre, questa settimana si terranno diverse iniziative in provincia per la ricorrenza del Giorno del ricordo, per questo motivo l’Unitre ha organizzato una lezione di approfondimento con Lorenzo Tronfi.

Il programma completo

