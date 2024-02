Albenga, Ciangherotti: “Stupro 13enne a Catania monito per tutte le amministrazioni che accolgono senza progettualità. Sicurezza prioritaria”

Albenga. “Il recente stupro di una adolescente tredicenne a Catania, perpetrato da sette individui egiziani ospitati nei centri di accoglienza e abbandonati senza alcun progetto e controllo, evidenzia la necessità di riflettere attentamente sulla sicurezza della comunità prima di accogliere profughi nelle strutture comunali senza un piano chiaro”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo forzista richiama l’episodio avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici di una struttura catanese: “Non si può e non si deve mai generalizzare – spiega Ciangherotti -, ma girarsi dall’altra parte e fingere che in determinate situazioni non esista alcun potenziale rischio, non sarebbe un approccio responsabile”.

