Albisola, ancora chiuso il tratto di passeggiata danneggiato dalla mareggiata. I frequentatori: “E’ ora di riaprire”

Albisola Superiore. C’è un tratto di passeggiata dove sembra di sfiorare l’orizzonte. Sovrasta le onde. Insomma, un palco sul mare: qui una solida struttura in legno consente alla gente di sedersi per ammirare il panorama, leggere o prendere il sole.

Quel tratto oggi è chiuso per via dei danni causati dalla mareggiata di novembre. Ma qualcosa non va, secondo i frequentatori, che sottolineano il problema e ne vorrebbero la riapertura. “Siamo a febbraio e non ci si può andare dai primi di novembre. Sarebbe ora di ripristinare il tutto”.

