Andora, la rinascita di Borgo Castello da 20mln di euro: turismo esperienziale grazie alla realtà virtuale aumentata

Il progetto di recupero e valorizzazione di Borgo Castello di Andora, dal titolo “Remember the past to build the future”, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, è stato presentato questa mattina in Regione Liguria. Si inserisce tra i 21 progetti pilota finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante.

Quello a Borgo Castello è un intervento molto articolato che opera nel cuore di un parco archeologico con un complesso monumentale di grande valore in Liguria: il Paraxo (castello dei Clavesana) e la Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo che sorgono al culmine di una borgata medioevale a pianta circolare.

