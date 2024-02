Baruzzo: “Passerella di Toti alla Olivetti? L’unica notizia è lo slittamento di un anno della fine lavori”

All’indomani del sopralluogo effettuato a Marinella dal Presidente della Regione Giovanni Toti, il Partito Democratico di Sarzana interviene con le dichiarazioni del segretario Marco Baruzzo. “Niente di nuovo sul fronte occidentale. L’ennesimo sopralluogo a scopi pubblicitari, ma Toti e Ponzanelli dimenticano le promesse fatte durante la campagna elettorale: a marzo 2023 annunciavano la chiusura del cantiere per giugno 2024, dopo che Regione Liguria aveva frettolosamente provveduto (sulla fiducia) alla classificazione provvisoria della ex colonia come ‘albergo a cinque stelle’. In attesa del prossimo sopralluogo bene augurante e nella speranza di poter commentare altro che annunci, oserei dire che nella magnifica narrazione di Toti qualcosa non torna. La colonia Olivetti è un caso da manuale di bene ormai privato valorizzato a spese pubbliche: un immobile, già valutato poco meno di dieci milioni di euro, ceduto con una trattativa diretta per poco più di due milioni di euro e valorizzato indirettamente da ingenti investimenti pubblici di cui è giusto rallegrarsi ma di cui è giusto misurare anche la ricaduta in termini reali sul benessere e la qualità della vita della frazione e della città tutta. Per non alimentare il sospetto di una iniziativa pubblica orientata dalle esigenze della speculazione privata. Verrebbe da chiedersi inoltre perché, dopo molti solleciti, le organizzazioni sindacali non abbiano ancora avuto risposte sulla contrattazione d’anticipo, su cui tacciono sia il proprietario del futuro albergo sia le amministrazioni comunale e regionale. Nel mentre Marinella affonda nel degrado e le uniche sorprese sono i ricorsi che fioccano su cantieri mai aperti. Fa sorridere il rimprovero timidissimo del presidente Toti alla società Marinella SpA in liquidazione: più che la proprietà privata – da sempre attentissima a coltivare i propri interessi dettando la linea a Regione e Comune e ricavandone sostanziali benefici – a darsi una ‘svegliata’ dovrebbero essere il Presidente e il Sindaco, finora molto disponibili ad assecondare capricci e ripensamenti della controparte. La rinascita di Marinella dovrebbe essere l’occasione di restituire dignità e prospettive di sviluppo a un angolo di Liguria unico per caratteristiche e storie, non la scusa per stravolgere l’identità di un territorio in nome di una visione economica e culturale che sta già dando i suoi pessimi risultati in tutta la Liguria.”

L’articolo Baruzzo: “Passerella di Toti alla Olivetti? L’unica notizia è lo slittamento di un anno della fine lavori” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com