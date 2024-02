Bogliasco: Gabriele Vasirani (Lega) entra in Consiglio comunale

Dall’ufficio stampa della Lega Liguria

“Congratulazioni a Gabriele Vasirani che entra in consiglio comunale a Bogliasco. La surroga ufficiale avverrà il 16 febbraio prossimo con la votazione in consiglio comunale che sancirà l’ufficialità della carica. Sono certa che Vasirani saprà fare un ottimo lavoro per i bogliaschini, partecipando attivamente alle sedute del consiglio e rappresentando gli interessi dei cittadini con proposte e iniziative per migliorare vita e il benessere della comunità locale. La squadra della Lega cresce ancora nelle istituzioni, continuando a portare avanti i valori che la contraddistinguono e con la volontà di lavorare nel solo interesse dei cittadini”.

