Carcare, al liceo Calasanzio un ciclo di conferenze con docenti universitari e non

Carcare. Martedì 6 febbraio, presso il liceo Calasanzio di Carcare, partirà un ciclo di conferenze con docenti universitari e non . Si tratta di una serie di incontri finalizzati fondamentalmente a due scopi: aiutare gli studenti del triennio nel loro percorso di orientamento e aggiornare professionalmente gli insegnanti del Liceo.

Il primo incontro, martedì 6 febbraio, sarà tenuto dalla professoressa Lia Raffaella Cresci, docente emerito di Letteratura greca e bizantina dell’Università di Genova, che svolgerà due lezioni: la prima su Apollonio Rodio e l’ellenismo per gli studenti del quarto e quinto anno del classico, la seconda su Omero, sia per studenti di altre classi e degli altri indirizzi del liceo, sia, nel pomeriggio, per gli insegnanti.

» leggi tutto su www.ivg.it