Chiavari. Michela Canepa a Nicola Orecchia: “I lavori sono ultimati”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“I lavori alla palestra di Largo Pessagno sono già ultimati – risponde così il vicesindaco Michela Canepa alle affermazioni del consigliere di minoranza Orecchia – La struttura comunale tornerà a disposizione di tutti non appena la società Pro Chiavari terminerà di traslocare tutte le attrezzature che erano state spostate per permettere i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. Si tratta di un’operazione che dovrebbe durare alcuni giorni. Inoltre, saranno previsti anche alcuni interventi di verniciatura delle pareti che saranno programmati solo al termine del periodo scolastico proprio per non ritardare la data di riapertura”.

