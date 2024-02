Eccellenza. Il pareggio della Cairese contro il Genova Calcio porta la firma di Silvestri: “Lottiamo domenica dopo domenica”

Genova. Pareggio tra Genova Calcio e Cairese arrivato al novantesimo grazie ancora alla firma di Silvestri, bellissimo gol del centrocampista di Boschetto che regala ancora punti alla sua squadra. Terza rete consecutiva per il classe 1999, che aumenta così a 5 i gol in campionato.

Pareggio arrivato, tra le altre cose, in inferiorità numerica, giocando gli ultimi 15 minuti in 10 contro 11. Probabilmente qualche settimana fa questa Cairese non sarebbe nemmeno riuscita ad imporsi in questo modo: “Partita ostica giocata in un campo dove difficilmente riesci a dire la tua. Abbiamo subito il gol, perso un uomo ma ci siamo comunque compattati, non abbiamo mollato e abbiamo dato il massimo per cercare di fare risultato. Non è arrivata la vittoria ma abbiamo ottenuto un buon punto, son contento per il gol e adesso pensiamo a lottare domenica dopo domenica“.

