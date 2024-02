Enel dimezza gli investimenti a livello nazionale, sindacati in stato di agitazione: oltre 120 lavoratori coinvolti alla Spezia

Coinvolge anche gli oltre 120 lavoratori Enel presenti alla Spezia lo stato di preoccupazione per il futuro e il conseguente stato di agitazione dichiarato a livello nazionale da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil nei giorni scorsi al grido di “Enel smobilita, il sindacato mobilita!”.

Le sigle del settore distribuzione, che in provincia conta una novantina di dipendenti, hanno già avviato formalmente la protesta, mentre sembra essere sempre più imminente l’annuncio da parte dei sindacati dei settori produzione, che conta una trentina di lavoratori ancora presenti nella centrale Enel di Vallegrande, e per un’altra decina che operano nel settore retail.

I sindacati sono scontenti per le notizie che sono giunte nel corso degli ultimi incontri avuti con l’azienda.

