‘Fine vita’, opposizione deposita proposta di legge. Toti: “Mio voto a favore”

In Regione una proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. A depositarla, rispondendo positivamente all’appello dell’Associazione Luca Coscioni sulla richiesta di una regolamentazione in materia, i consiglieri regionali Gianni Pastorino (Linea condivisa), primo firmatario; Fabio Tosi, Paolo Ugolini (Movimento cinque stelle); Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale e Armando Sanna (Partito democratico). L’iniziativa, a cui aderisce anche la Lista Sansa, è stata illustrata stamani in una conferenza stampa tenutasi in Regione, convocata dall’Associazione Coscioni, alla presenza dei rappresentanti della stessa (la segretaria nazionale Filomena Gallo, la referente territoriale Jennifer Tocci e Matteo Mainardi, coordinatore della campagna per l’eutanasia legale) e dei capigruppo Garibaldi, Pastorino e Tosi. Tra i sostenitori della proposta di legge anche l’ex parroco di Bonassola Giulio Mignani, sospeso a divinis per alcune sue posizioni, oggi presente e intervenuto alla conferenza stampa genovese.

“Il diniego da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dell’Ufficio legislativo della Regione Liguria non ha consentito di iniziare la raccolta firme, perché erroneamente il tema era ritenuto di competenza nazionale – le parole dell’avvocato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni -. Nonostante questo, siamo riusciti ugualmente a depositare la proposta di legge grazie all’apprezzata azione di un gruppo di consiglieri, che ringraziamo sentitamente. Ora auspichiamo una convergenza di forze politiche nel portare avanti una proposta che parte dai cittadini e non ha alcun colore politico, come dimostra la gradita apertura da parte del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti”. Toti che in una nota ha dichiarato: “Sul tema delicato del fine vita personalmente anche io, come il governatore Zaia, voterei a favore ma sulle questioni etiche a ognuno deve essere garantita piena libertà e pertanto ritengo non debbano esserci rigide discipline o diktat di partito. Credo sia arrivato il momento, anche per la politica, di esprimersi su una questione che ha ancora confini giuridici poco chiari. Quello del fine vita è un tema tanto sensibile quanto reale, quindi sono favorevole al fatto che la discussione arrivi anche in Consiglio regionale pur considerando che dovrà essere affrontata anche a livello nazionale dal Parlamento italiano”.

