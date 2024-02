Gaza, 18 bambini e 40 adulti in fuga dalla guerra sbarcati in Liguria dalla nave della Marina Militare

Liguria. Come previsto ha ormeggiato prima dell’alba a molo Garibaldi, nel porto della Spezia, la Nave Vulcano, della Marina Militare, che ha trasportato dall’Egitto all’Italia 60 profughi palestinesi, in fuga dall’attacco di Israele a Gaza. Tra loro anche 18 bambini, la maggior parte dei quali bisognosi di cure poiché feriti sotto le bombe o già negli ospedali della Striscia, non al sicuro.

In sostanza l’operazione è iniziata diversi giorni fa con la predisposizione del trasferimento dei feriti dal valico Rafah, tra Palestina ed Egitto, in una missione coordinata dall’Unità di Crisi della Farnesina, insieme a personale dell’ambasciata al Cairo, della Difesa, dell’Intelligence, del ministero della Salute, del ministero dell’Interno e delle strutture ospedaliere coinvolte, in stretto contatto con le sedi diplomatiche di Tel Aviv e Gerusalemme. I bambini non feriti sono fratellini e sorellini di quelli feriti. Gli adulti perlopiù sono genitori o accompagnatori.

