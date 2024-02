Il tour di Gianni Alemanno fa tappa in Liguria: a Genova la presentazione del Movimento Indipendenza

Genova. Farà tappa anche a Genova il tour di Gianni Alemanno, fondatore e leader del nuovo movimento politico Indipendenza, di ispirazione sovranista e cattolica, che intende rappresentare l’area a destra della maggioranza di governo.

L’appuntamento è fissato alle 12.30 di martedì 13 febbraio all’hotel Domus Victoria di piazza della Vittoria per un incontro pubblico dal titolo “Mai più sudditi” sul tema “La Liguria e l’Italia nel mondo multipolare”. L’obiettivo principale è proseguire la campagna di tesseramento sul territorio, ma in queste settimane è in corso anche una raccolta firme per sostenere la nascita di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est.

