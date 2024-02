Il Viareggio torna a Falconara, tra le squadre in campo Galatasaray, Toro e i campioni del Sassuolo

Per il secondo anno consecutivo il Torneo di Viareggio calca il manto del sintetico di Falconara di Lerici. Il “Bibolini” ospiterà sette gare del torneo, dedicato alle formazioni under 1; si tratta di cinque partite dei gironi, che si giocheranno alle 15.00: Avellino – Mavlon (Nigeria) il 13/2; Galatasaray (Turchia) – Sahel Atlantic (Senegal) il 14/2; Melbourne (Australia) – Ojodu City (Nigeria) il 15/2; Sassuolo (campione in carica e vittorioso anche nel 2022) – Sahel Atlantic il 16/2; Centre National Brazzaville (Congo) – Torino il 17/2; più un ottavo di finale martedì 20 febbraio e un quarto due giorni dopo, sempre alle 15.00.

Stamani al Teatro Puccini di Torre del Lago la presentazione del 74mo Viareggio e del corrispettivo femminile, la Women’s Cup, alla quinta edizione, al via il 13 febbraio. Il Viareggio partirà il 12 febbraio alle 15.00 allo stadio Ferracci di Torre del Lago, in campo Sassuolo e Galatasaray; lettura del giuramento d’apertura affidato a Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli che ha tirato i primi calci a un pallone proprio nel Centro Giovani Calciatori, società organizzatrice della manifestazione.

Alla 74ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo. La 5ª Viareggio Women’s Cup vedrà al via 4 formazioni: le prime due classificate si qualificheranno per la finale.

Qui di seguito il calendario completo:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com