Alassio. Incidente sul lavoro ad Alassio. E’ avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi in via Adelasia, nei pressi del parcheggio del vecchio ospedale alassino.

Secondo le primissime informazioni, un operaio di 50 anni (per cause ancora da accertare) impegnato in alcuni lavori sarebbe caduto da una betoniera.

» leggi tutto su www.ivg.it