La piccola Eleen Italia lascia Nave Vulcano su cui è nata il 23 dicembre

E’ lei la più piccola passeggera di Nave Vulcano, che oggi ha portato alla Spezia 62 profughi della Striscia di Gaza. Si chiama Eleen Italia, ed è nata proprio sull’unità di supporto logistico della Marina Militare il 23 dicembre 2023. Sua madre, 23 anni d’età, vi era salita a bordo nel porto egiziano di Al Arish, 20 chilometri dal varco di Rafah, per cercare cure per un’altra figlia. “Ci ha avvertiti di essere a termine gravidanza, l’abbiamo valutata e nel giro di 24 ore ha iniziato il travaglio – ha raccontato Maita Sartori, ginecologa della Fondazione Francesca Rava che era a bordo in quei frangenti -. Il parto è andato benissimo. Un’esperienza fantastica”.

Come gli altri profughi sbarcati questa mattina sul Molo Fornelli, ha ricevuto un pasto preparato ieri sera all’interno della Cittadella della Pace da alcuni migranti che hanno compiuto un viaggio della speranza prima di loro. “Un gesto di fraternità da parte di persone che, per strade diverse, hanno impegnato una strada verso la salvezza – spiega Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana che gestisce la cittadella -. Un pochino di luce per questi bambini. Se non riesci ad amare il fratello che vedi di fronte a te, come farai ad amare un dio che non vedi? Questo ho detto ieri ai giovani che erano alle messa”.

