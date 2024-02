Tarros ai playoff con due giornate di anticipo. A decretarlo, il successo esterno della formazione spezzina con l’Olimpia Legnaia: 75 a 71 per i ragazzi di coach Scocchera il risultato maturato a Firenze. Ora per la Tarros ancora due match della prima fase della B interregionale maschile di basket – il prossimo in casa con Sestri, quindi chiusura a Quarrata -, poi i ecco playoff.

OLIMPIA LEGNAIA-SPEZIA BASKET 71-75

(16-21, 23-41, 38-55, 71-75)

