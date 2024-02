Nuovo supermercato a Carcare, in attesa del Consiglio di Stato presentata una seconda richiesta autorizzativa

Carcare. Torna in Consiglio comunale l’iter per la realizzazione del nuovo supermercato in località Cirietta, la grande struttura di vendita del settore alimentare che sta ormai facendo discutere da tempo e contro la quale è stato accolto il ricorso di Conad Mac 3 dal Tar, ora in mano al Consiglio di Stato ma ad oggi “sospeso” in attesa di sviluppi.

Giovedì sera il parlamentino carcarese dovrà esprimere un preventivo assenso sulla nuova pratica presentata dalla società Immobiliare Regio Parco Srl e Dimar Spa: si tratta di una riedizione del titolo valido a costruire sulla base dell’articolo 38 “privo di vizi formali e non sostanziali” (come da domanda presentata), per cui lo Sportello unico delle attività produttive necessita di una delibera del Consiglio comunale come strumento utile alla variante urbanistica.

» leggi tutto su www.ivg.it