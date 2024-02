Old Boys Rensen, Poggi para il Città di Savona: “Possiamo giocarcela contro tutte, con la squadra unita mi gaso”

Quiliano. Ieri pomeriggio presso l’Andrea Picasso Città di Savona e Old Boys Rensen si sono sfidate in occasione della gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone ‘B’) pareggiando con il risultato di 0-0.

Assoluto protagonista del match è stato Lorenzo Poggi, estremo difensore del sodalizio arenzanese che, negli ultimi minuti di gara, ha dato vita ad un vero e proprio show compiendo parate decisive a ripetizione. “Oggi è andata bene – ha dichiarato il portiere nel post-gara -, sono rimasto concentrato e sul pezzo. La partita era importante, volevamo fare risultato e soprattutto una buona prestazione dopo non aver fatto abbastanza nelle prime due uscite del girone di ritorno. Ci sta perdere, però bisogna lottare. Oggi abbiamo lottato tutta la partita e personalmente, con la squadra unita, mi gaso”

