Orientamenti, incontri con testimonial e webinar genitori-docenti per la prima settimana nazionale delle Stem

Liguria. Regione Liguria, tramite Orientamenti, partecipa alla prima Settimana nazionale delle STEM, discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. L’obiettivo è quello di formare ragazzi e ragazze sin dai primi anni di studio a una nuova tipologia di didattica, per promuovere in un secondo momento l’orientamento, l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di competenze in queste materie.

“Orientamenti non si ferma mai e contribuisce con piacere alla settimana dedicata alle STEM – spiega l’assessore alla formazione Marco Scajola -. Oggi più che mai cresce la richiesta di figure professionali esperte nel settore scientifico-tecnologico, domanda che deve essere soddisfatta con la preparazione di sempre più giovani in questo ambito. Ancora una volta diamo la possibilità ai ragazzi di confrontarsi direttamente con chi, grazie alle STEM, ha fatto carriera. A questo uniamo un webinar dedicato ai genitori e ai docenti con lo stesso scopo di abbattere dubbi, pregiudizi e perplessità e promuovere le materie scientifiche e il loro grande potenziale per inserirsi nel mondo del lavoro”.

