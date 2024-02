Proposta di legge sul fine vita, appello all’unità della politica ligure: “Votare contro è votare contro una persona malata, sarebbe una tortura”

Liguria. “Votare contro significherebbe votare contro una persona malata che aspetta per mesi e anni una risposta tra sofferenze intollerabili. Sarebbe una tortura. Ci auguriamo che su questa proposta possa esserci la convergenza di tutte le forze politiche“. È l’appello lanciato da Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, intervenuta oggi alla presentazione della proposta di legge sul fine vita Liberi subito depositata in Liguria dai consiglieri regionali d’opposizione. Un testo che “non aggiunge nuovi diritti, perché la sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato è in vigore, ma stabilisce tempi certi per i cittadini”.

La proposta sul suicidio medicalmente assistito, depositata in origine da Gianni Pastorino di Linea Condivisa e dai consiglieri di Pd e M5s, è stata sottoscritta anche dalla Lista Sansa. L’associazione Luca Coscioni aveva provato a presentare una legge di iniziativa popolare per avviare la raccolta firme sul territorio, ma gli uffici del Consiglio regionale hanno detto no.

» leggi tutto su www.ivg.it