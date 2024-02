Prosegue la maledizione a sinistra: stop per Jureskin, martedì gli esami

La fascia sinistra dello Spezia continua la sua ecatombe. Appena arrivato dal Pisa, Roko Jureskin è stato costretto a fermarsi negli scorsi giorni e dopo l’allenamento di rifinitura alla vigilia della partita contro il Catanzaro ha alzato bandiera bianca. Il difensore croato verrà sottoposto domani ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, che rischia di tenerlo fuori anche dalla trasferta di domenica contro la Ternana. Per fortuna di mister Luca D’Angelo, proprio per la partita di Terni è previsto il rientro tra i convocati di Salvatore Elia, a circa un mese dall’infortunio di Como.

Da verificare anche le condizioni di Petko Hristov, il perno della difesa dello Spezia, uscito malconcio dalla sfida del Picco contro i calabresi. Per il difensore un problema alla spalla, che si spera non comprometta il suo utilizzo nei prossimi giorni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com